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        Yaş meyve sebzede 9 ayda 2,3 milyar dolarlık ihracat

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'den yılın 9 ayında yaklaşık 100 ülkeye 2 milyar 294 milyon 280 bin dolarlık yaş meyve ve sebze ihraç edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 11:45 Güncelleme: 05.10.2023 - 11:45
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        Yaş meyve sebzede 9 ayda 2,3 milyar dolarlık ihracat
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        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'den yılın 9 ayında yaklaşık 100 ülkeye 2 milyar 294 milyon 280 bin dolarlık yaş meyve ve sebze ihraç edildi.

        Türkiye Yaş Meyve Sebze Sektör Kurulu Başkanı Ali Kavak, AA muhabirine, tarımda ve özellikle örtü altı tarımda Antalya'nın zengin potansiyele sahip olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin yaş meyve ve sebze sektöründe çok iyi bir konumda olduğunu belirten Kavak, 1 Ocak-30 Eylül döneminde 2 milyar 294 milyon 280 bin dolarlık ihracata imza atıldığını bildirdi. Bu rakamın 973 milyon 465 bin 111 dolarlık kısmını meyvenin, 786 milyon 698 bin 662 dolarlık kısmını da sebzenin oluşturduğunu aktaran Kavak, geri kalan kısmını ise narenciye sektörünün oluşturduğunu kaydetti.

        Geçen yıl aynı dönemde yaş sebze ve meyve ihracatının 1 milyar 942 milyon 471 bin dolar olduğunu anımsatan Kavak, geçen yıla göre yüzde 18'lik artış yaşandığını ifade etti.

        - İç pazarın fazlası ihraç ediliyor

        Birlik olarak sadece ihracat odaklı çalışmadıklarını, üretimin de güçlendirilmesi yönünde çalışmalar yaptıklarını belirten Kavak, üreticilerle sık sık buluşarak sorunları dinlediklerini, çözüme kavuşturmak için çaba harcadıklarını kaydetti.

        Ürünün kalitesi arttıkça rekabet gücünün de arttığını vurgulayan Kavak, "Ne kadar sağlıklı ve kaliteli üretim olursa ürünlerimizi o kadar rahat pazarlayabiliyoruz." dedi.

        Bu açıdan dış pazarda karşılaştıkları sorunları hem ihracatçılar hem de üreticilerle paylaşarak Türkiye'de tarımın güçlenmesini, iyi bir noktaya gelmesini amaçladıklarını belirten Kavak, şunları söyledi:

        "Yaş meyve ve sebze sektörü, Türkiye'nin istihdam deposu. Ülkede milyonlarca insanın iş, aş bulduğu bir sektör. Bu yıl 3,5 milyar dolara yakın bir ihracat hedefimiz var, bu rakam çok önemli çünkü bizim ithalat çıktımız yok, net döviz girdisi ve bunu milyonlarca insan paylaşıyor."

        Kavak, sektörde üretimin ve ihracatın çok meşakkatli olduğuna işaret ederek, iklim, doğal afet, siyasi olaylar gibi konulardan hemen etkilendiğini belirtti.

        Türkiye'den 100'e yakın ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini bildiren Kavak, "Üretimin fazlasını ihraç ediyoruz. Ürettiğimizin sadece yüzde 8'ini, 9'unu ihraç ediyoruz, geri kalanını halkımız tüketiyor. Ana pazarımız Rusya Federasyonu, ihracatın yüzde 60'ını bu pazara yapıyoruz. Ukrayna da bizim önemli ihracat merkezimiz. İki ülke arasındaki savaş, sektöre olumsuz yansıdı ama toparlanma var." diye konuştu.

        - İhracatta domates ile biber açık ara önde

        Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu da Antalya, Isparta ve Burdur'un yer aldığı bölgede en önemli sektörlerden birinin yaş meyve ve sebze olduğunu söyledi.

        Özellikle Antalya'nın örtü altı tarımda lider konumda bulunduğuna işaret eden Çavuşoğlu, ihracat noktasında da önemli bir potansiyele sahip olduklarını bildirdi. Yaş meyve ve sebze sektöründe ihracatın her geçen yıl artığını kaydeden Çavuşoğlu, "Özellikle ihracat ürünlerinde domates ile biber açık ara önde gidiyor. Gıda güvenliği açısından önceliğimiz ülkemizin ihracatını karşılamak. Bizler ürün fazlasını ihraç ediyoruz. Mesela domateste yüzde 17-20 civarında bir üretim fazlası var ama bunun da hepsini ihraç etmiyoruz." diye konuştu.

        Çavuşoğlu, yaş meyve ve sebzede daha çok yakın bölgelere ihracat yaptıklarını bildirdi.

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