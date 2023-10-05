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        Antalya'da okulda çıkan söndürüldü

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir ilkokulda çıkan yangın öğretmenler tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 14:58 Güncelleme: 05.10.2023 - 15:05
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        Antalya'da okulda çıkan söndürüldü
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir ilkokulda çıkan yangın öğretmenler tarafından söndürüldü.

        Meydankavağı Mahallesi'ndeki Antbirlik İlkokulu'nda sabah saatlerinde klima ünitesinden dumanlar çıktığını gören öğretmenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Öğretmenler bu sırada yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti.

        Yangın, itfaiye ekipleri gelene kadar öğretmenler tarafından söndürüldü.

        Öğrencilerde tedbir amaçlı bahçeye çıkarıldı.

        İtfaiye ekiplerinin duman tahliyesinin ardından eğitim kaldığı yerden devam etti.

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