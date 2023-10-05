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        Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor

        Antalya'da emniyet tarafından farklı noktalarda şok uygulamalar gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 15:09 Güncelleme: 05.10.2023 - 15:19
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        Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor
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        Antalya'da emniyet tarafından farklı noktalarda şok uygulamalar gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, şahsa ve mala karşı işlenen suçların faillerinin yakalanması, taşınması ve bulundurulması yasak olan her türlü maddenin ele geçirilmesi, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla eş zamanlı olarak 18 farklı noktada şok uygulamalar düzenledi.

        Operasyona 79 ekip, 212 personel katıldı.

        Uygulamalarda, 40 sürücüye ceza yazılırken 3 araç da trafikten men edildi.

        Ayrıca 6 yoklama kaçağı kişiye gereği tebliğ edilmiş, 1 aranan kişi yalanmış ve 3 kişiye de uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı.

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