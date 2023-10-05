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        Alanya'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 16:54 Güncelleme: 05.10.2023 - 17:33
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        Alanya'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamda hakkında çeşitli suçlardan 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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