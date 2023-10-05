Alanya'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Giriş: 05.10.2023 - 16:54 Güncelleme: 05.10.2023 - 17:33
Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamda hakkında çeşitli suçlardan 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.