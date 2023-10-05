Traktör, Tarım Makineleri, Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı, 10 Ekim'de Antalya'da açılacak Growmach Traktör, Tarım Makineleri, Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı, 10-14 Ekim'de sektör temsilcilerini, ulusal ve uluslararası alıcılarla Antalya'da bir araya getirecek.

Growmach Traktör, Tarım Makineleri, Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı, 10-14 Ekim'de sektör temsilcilerini, ulusal ve uluslararası alıcılarla Antalya'da bir araya getirecek.

Orta Doğu, Afrika, Balkanlar, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika ile Rusya'dan gibi coğrafyalardan sektör profesyonellerini ağırlayacak fuar, 10-14 Ekim'de ANFAŞ Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Yenilikçi, teknolojik ürün ve hizmetlerin sergileneceği fuarda, yerli ve yabancı uzmanlar tarafından tarım ve teknolojileri alanında konferans verilecek.

Katılımın yoğun olması beklenen fuar kapsamında ilk gün "Growmach Tarım Teknolojileri Ödülleri" töreni düzenlenecek.