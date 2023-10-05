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        Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 21:29 Güncelleme: 05.10.2023 - 21:39
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        Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması gerçekleştirdi.

        Antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

        Antalyaspor, Galatasaray mücadelesinin hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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