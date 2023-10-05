Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Antalyaspor, Galatasaray mücadelesinin hazırlıklarını yarın tamamlayacak.