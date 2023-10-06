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        Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı ağırlayacak

        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 10:16 Güncelleme: 06.10.2023 - 10:16
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        Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı ağırlayacak
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        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

        Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

        Ligde üst üste iki maçını kazanan Akdeniz ekibi, bu sezon iç sahada oynadığı 3 mücadeleden 1 galibiyet, 2 beraberlikle ayrıldı.

        Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Antalyaspor, 9 puan ve averajla 10. sırada bulunuyor.

        Bitexen Antalyaspor'da sakatlıkları süren Jakup Kaluzinski ve Ufuk Akyol ile izinli Naldo dışında eksik bulunmuyor.

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