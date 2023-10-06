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        "Crown Iris" isimli kruvaziyer 1671 yolcusuyla Alanya'ya geldi

        Panama bayraklı kruvaziyer "Crown Iris", Antalya'nın Alanya ilçesinde limana demirledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 11:05 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:27
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        "Crown Iris" isimli kruvaziyer 1671 yolcusuyla Alanya'ya geldi
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        Panama bayraklı kruvaziyer "Crown Iris", Antalya'nın Alanya ilçesinde limana demirledi.

        İsrail'in Hayfa Limanı'ndan yola çıkan 207 metre uzunluğundaki gemi, Alanya Limanı'na yanaştırıldı.

        Gemide çoğu İsrailli 1671 yolcu ve 577 personel bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistlerin bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaptı, bazıları da Alanya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

        Bu yıl ilçeye altıncı kez gelen geminin, gece Hayfa Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

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