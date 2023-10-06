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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 11:37 Güncelleme: 06.10.2023 - 12:09
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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
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        Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Alanya ilçesinde İskele mevki ve Barlar Sokağı'nda 10 yat, 30 gezi teknesi ve 17 iş yerine düzenlenen eş zamanlı operasyona, 20 ekipten oluşan 100 personel, 2 narkotik köpeği, 1 insansız hava aracı (İHA), 2 deniz unsuru katıldı.

        Operasyonda 395 kişi sorgulandı, aranan bir şahıs yakalandı.

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