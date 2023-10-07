Muratpaşa'da etüt merkezi açıldı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde öğrencilere destek için etüt merkezi hizmete başladı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde öğrencilere destek için etüt merkezi hizmete başladı.
Muratpaşa Belediyesi, Şirinyalı Mahallesi'nde temmuzda yapımına başlanan Falez Kampüs Öğrenci Etüt Merkezini hizmete açtı.
Sahil bandındaki merkez, pazar günleri hariç haftanın 6 günü 08.30-17.30 saatlerinde hizmet verecek.
Belediye Başkanı Ümit Uysal, öğrencilerin ders çalışabileceği yerlerin önemli ihtiyaç olduğunu belirterek, merkezde kafe hizmetinin de sunulduğunu ifade etti.