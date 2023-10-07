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        Antalya'nın sahillerinde hareketlilik yaşanıyor

        Hava sıcaklığının 31 derece kaydedildiği Antalya'da sahillerdeki hareketlilik sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 15:23 Güncelleme: 07.10.2023 - 15:49
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        Antalya'nın sahillerinde hareketlilik yaşanıyor
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        Hava sıcaklığının 31 derece kaydedildiği Antalya'da sahillerdeki hareketlilik sürüyor.

        Deniz suyu sıcaklığının 27,4 derece kaydedildiği şehirde, kent sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

        Bazı tatilciler plajdan denize girdi, çocuklarıyla kumsalda oynadı bazıları ise palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yapmayı, bisiklet sürmeyi tercih etti.

        Ekim ayı olmasına rağmen sahillerdeki haraketliliğin devam etmesi dikkati çekti.

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