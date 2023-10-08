58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) ilk etap kazanan Belçikalı bisikletçi Jasper Philipsen, aldığı zaferden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) ilk etap kazanan Belçikalı bisikletçi Jasper Philipsen, aldığı zaferden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin ilk gününde 135 kilometrelik Alanya-Antalya etabı geçildi.

Alanya'da İskele Meydanı'ndan verilen startla başlayıp Antalya'da sona eren etabı 2.44.31'lik derecesiyle ilk sırada geçen Belçika'nın Alpecin-Deceuninck takımının 25 yaşındaki bisikletçisi, açıklamalarda bulundu.

TUR'a formda geldiğinin hatırlatılması üzerine Philipsen, "Kazanmak formda da olsanız her zaman zordur. Türkiye'deki üçüncü senem. Daha önce genellikle ikincilikler almıştım. Bugünkü etapta takımımla güzel bir çalışma yaptık. İyi zamanlama, iyi yer tutma ve zamanında yaptığımız atakla etabı almayı bildik." diye konuştu.

Sloven bisikletçi Tadej Pogacar'ın 17 etap zaferiyle zirvede yer aldığını, kendisinin de 16'ya ulaştığının hatırlatılmasıyla Philipsen, "Elimden geldiği kadar çok etap kazanmak. Bu turdaki etaplara çalıştım. Diğer etaplarda da şansımı deneyeceğim. Bugün Mark Cavendish'in sprint yapmasını yüksel ihtimal görmüyordum. Kazadan çıktığı için bitişe güvenli geleceğini düşündüm." ifadelerini kullandı.

Jasper Philipsen, Tour of Türkiye'yi sevdini belirterek, "Türkiye Turu, çok sevdiğim bir organizasyon. Buraya 3. kez geliyorum. Sezon başında takımıma buraya gelmek istediğimi söylüyorum." dedi.