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        Alanya'da lojmanda fenalaşan kişi hastanede öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştığı otelin lojmanında fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 16:11 Güncelleme: 08.10.2023 - 16:11
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        Alanya'da lojmanda fenalaşan kişi hastanede öldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştığı otelin lojmanında fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Türkler Mahallesi'nde bir otelde çalışan Orhan Erdemli (40) lojmanda fenalaştı. Arkadaşları tarafından çağırılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Erdemli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Erdemli'nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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