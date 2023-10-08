Alanya'da lojmanda fenalaşan kişi hastanede öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştığı otelin lojmanında fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Giriş: 08.10.2023 - 16:11 Güncelleme: 08.10.2023 - 16:11
Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştığı otelin lojmanında fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Türkler Mahallesi'nde bir otelde çalışan Orhan Erdemli (40) lojmanda fenalaştı. Arkadaşları tarafından çağırılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Erdemli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Erdemli'nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.