Alanya'da jandarmadan kasap dükkanına kumar baskını Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kasap dükkanında kumar oynadıkları tespit edilen 4 kişiye 16 bin 220 lira ceza kesildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kasap dükkanında kumar oynadıkları tespit edilen 4 kişiye 16 bin 220 lira ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakocalı Mahallesi Gökbel Yaylası'nda bir kasapta kumar oynandığı bilgisi üzerine basın düzenledi.

Baskında kumar oynadıkları tespit edilen işletme sahibi D.A. ile A.U, Z.T, ve H.T'ye toplam 16 bin 220 lira ceza uygulandı.

Masadaki 26 bin 850 lira ile oyun taşları ve kağıtlara el konuldu.