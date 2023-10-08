CHP Antalya 38. Olağan İl Kongresi yapıldı CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, partilerindeki değişim tartışmalarını, sadece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na indirgemenin haksızlık olacağını belirterek, "Vefalı bir değişimi savunuyorum, böyle bir değişim öngörüyorum." dedi.

CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, partilerindeki değişim tartışmalarını, sadece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na indirgemenin haksızlık olacağını belirterek, "Vefalı bir değişimi savunuyorum, böyle bir değişim öngörüyorum." dedi.

CHP Antalya 38. Olağan İl Kongresi, Konyaaltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer'in divan başkanlığında yapıldı.

Kongre öncesi Özgür Özel imzalı "Değişimin Yüzyılı, Yüzyılın Değişimi" adlı kitapçık, görevliler tarafından önce delegelerin sandalyelerine bırakıldı, ardından toplatıldı. Bir süre sonra kitapçıklar, yeniden görevliler tarafından sandalyelere bırakıldı.

İstiklal Marşı ile başlayan kongrede, bazı delegeler, salonda partinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının olmamasını eleştirdi. Eleştiriler üzerine yapılan hata fark edilerek, salondaki ekrana Atatürk'ün fotoğrafı yansıtıldı.

Kongreye katılan Özel, yaptığı konuşmada, partisinin iktidara gelmesi için gece gündüz çalıştığını, ancak her seçimde istedikleri oyu alamadıklarını, iktidar olamadıklarını söyledi.

Parti içinde bir öz eleştiri yapılması gerektiğine işaret eden Özel, şunları kaydetti:

"Hep birlikte bundan sonraki süreçte bir öz eleştiri yapmamız, muhasebe yapmamız, daha önceki seçimlerde yaşadıklarımızla bu seçim arasındaki farkları, doğru yaptıklarımızı, yanlış yaptıklarımızı analiz etmemiz, hatalardan ders çıkarmamız, bir daha Cumhuriyet'e husumet duyan kadroların iktidarda kalmaması için partimizde neyi değiştirmek gerekiyorsa o noktada mücadele etmemiz gerekiyordu. Bu inançla, bu yaklaşımla partimizin yetkili organlarında ve Genel Başkanımıza bu düşüncelerimi ifade ettim. Zaman geçtikçe gördüm ki yaşadığımız bu seçim kaybına başka isimler koymak, hiçbir şey olmamış gibi devam etmek isteyen bir anlayışın hakim olduğunu gördük."

Öncelikle parti içindeki temel sorunların belirlenmesi gerektiğini dile getiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçinde bulunduğumuz değişim tartışmalarını, sadece Genel Başkanımıza indirgemek kendisine, geçmişine, emeğine haksızlık olur. Yola çıktığım gün kendisine de kamuoyuna da söyledim, ben vefalı bir değişimi savunuyorum, böyle bir değişim öngörüyorum. Fikri farklılıklarınızı dile getirirsiniz, ama geçmişte olan kötü örneklerdeki gibi, yakarak, yıkarak, bir daha yüz yüze bakamayacak hale gelerek, bir parti içi mücadele için, partinin geleceğinde seçmenle kuracağı ilişkiyi zedeleyerek bir mücadele, ne bana ne Cumhuriyet Halk Partisine yakışmaz. Ancak, Sayın Genel Başkanın çalışma ekiplerini değiştirmekle değişimin tamamlandığını düşünmek ya da tüzüğe daha demokratik maddeler önermek de 'esas sorumlulara bakma' demek olur."

CHP'nin, cesur ve kararlı bir parti olması gerektiğini vurgulayan Özel, CHP'nin, nerede duracağına "Ben şuna yakın durmalıyım, buna çok yaklaşırsam şunları da kızdırmayayım" diyerek karar veren bir parti olmaması gerektiğini belirtti.

Özel, CHP'nin duracağı yeri siyasal pozisyonuna göre belirlemesi gerektiğini ifade etti.

- "HDP ile yan yana gelmediğiniz sürece iktidar size hayaldir"

CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Garip Erdoğan ise CHP'nin neden iktidarda olmadığının sorgulanması gerektiğini dile getirdi.

CHP'nin ittifak yaptığı partilere değinen Erdoğan, şu görüşleri paylaştı:

"Saadet Partisi ile ittifak yapabilme olanağımızı hayal edebilir miydik? İYİ Parti ile yan yana yürüyebileceğimizi hayal edemezdim. Ben devrimci kimliği olan, inancı olan, demokratik bir hayatı görmek için 45 yılını veren bir insanım. Bunları, bu partinin yöneticileri sağladı. Bu partinin Genel Başkanının katkısı tartışılamaz. Türkiye'de siz Yeşil Sol deyin, HDP deyin, devrimciler deyin, demokratlar deyin, yan yana gelmediğiniz sürece iktidar size hayaldir."

AK Parti'nin oyunu artırarak yoluna devam ettiğini, bunun irdelenmesi gerektiğini belirten Erdoğan, "Demek ki Türkiye'deki toplumsal hayata bakış açımızı, yerel yönetimlerdeki yönetim biçimimizi, bu ülkede yaşayan ve mağdur edilmiş, sistem dışına itilmiş Kürtlerle buluşacak politikaları üretmediğimiz sürece başarısızlık kaçınılmazdır. Buradan Selahattin Demirtaş'ı saygıyla anıyorum, buradan Selahattin Demirtaş'a selam gönderiyorum." diye konuştu.

Kongrede, mevcut İl Başkanı Nuri Cengiz ile eski milletvekili Nail Kamacı aday oldu. CHP İl Başkanlığı adaylığını açıklayan Altan Ayaz'ın adaylığı ise listeyi zamanında teslim etmediği gerekçesiyle kabul edilmedi.

Konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi.