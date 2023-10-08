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        Alanya'da "En Ağır Avokado Yarışması" yapıldı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde "Avokado ve Mango" temalı 2. Alanya Tropikal Meyve Festivali'nin son gününde "En Ağır Avokado Yarışması" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 19:19 Güncelleme: 08.10.2023 - 19:19
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        Alanya'da "En Ağır Avokado Yarışması" yapıldı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde "Avokado ve Mango" temalı 2. Alanya Tropikal Meyve Festivali'nin son gününde "En Ağır Avokado Yarışması" yapıldı.

        Alanya Belediyesinin arkasındaki meydanda düzenlenen yarışmada jüri üyeliklerini Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen ve Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa yaptı.

        Yarışmada 30 üretici arasından birinciliği 831 gram ile Ünal Serkan Akçocuk, ikinciliği 760 gramla Ramazan Arslan ve üçüncülüğü 756 gramla Ramazan Ocak kazandı. Yarışmanın birincisine 10 bin, ikincisine 7 bin ve üçüncüsüne de 5 bin lira ödül verildi.

        Yarışmanın birincisi olan Ünal Serkan Akçocuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl yarışmaya katılıp kazanamadığını belirterek, "Biraz da hırs oldu. Bu hırsın sonucunda ürettiğim en ağır avokadoyu seçip beklettim ve burada sundum. Şansımıza en ağırı benim avokadom seçildi. Gelecek sene yapılacak yarışma için de 1 kilo 200 gram gibi bir hedefim var. İnşallah bunu da başaracağım." diye konuştu.

        Yarışmanın ardından 2. Alanya Tropikal Meyve Festivali sona erdi.

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