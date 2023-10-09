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        Antalya'da minibüsün altında kalan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletinden savrularak minibüsün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 11:33 Güncelleme: 09.10.2023 - 11:33
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        Antalya'da minibüsün altında kalan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletinden savrularak minibüsün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

        Şinasi Altay'ın (53) kullandığı 07 YBL 63 plakalı motosiklet, Antalya-Alanya kara yolunda aynı yönde seyreden plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonetle çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü, arkadan gelen 34 TD 8046 plakalı banka para nakil minibüsünün altında kalarak yaklaşık 20 metre sürüklendi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce minibüsün altından çıkarılarak Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Altay, buradaki müdahalenin ardından başka bir hastaneye nakledildi.

        Motosiklette bulunan 20 kadar ekmeğin de yola savrulduğu dikkati çekti.

        Minibüs sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışarak bölgeden ayrılan kamyonetin plaka ve sürücüsünün belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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