Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, yerleşim yerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, yerleşim yerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Tepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanların yükselmesi üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Helikopter, arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 2 itfaiye ekibinin müdahale ettiği alevler, yakındaki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangın nedeniyle yaklaşık bir dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi.