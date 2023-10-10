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        Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, yarın Tango Bourges Basket'e konuk olacak

        Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Kupası Kadınlar H Grubu ilk maçında Fransa'nın Tango Bourges Basket takımıyla yarın deplasmanda karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 12:09 Güncelleme: 10.10.2023 - 12:09
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        Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, yarın Tango Bourges Basket'e konuk olacak
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        Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Kupası Kadınlar H Grubu ilk maçında Fransa'nın Tango Bourges Basket takımıyla yarın deplasmanda karşılaşacak.

        Bourges'teki Prado Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ ile 21.00'de başlayacak.

        Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'un başantrenörü Selen Erdem, yaptığı açıklamada, Avrupa sahnesindeki grup maçlarına iyi başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

        Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri'nde Portekiz'in Sportiva Azoris Hotels'i ilk maçta 66-49, rövanş mücadelesinde de 65-61 yenerek, gruplara kalma başarısını göstermişti.

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