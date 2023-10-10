Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Antalya'da emniyet tarafından farklı noktalarda şok uygulamalar gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, şahsa ve mala karşı işlenen suçların faillerinin yakalanması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla eş zamanlı olarak 19 farklı noktada şok uygulamalar düzenledi.

Operasyona 79 ekip, 204 personel katıldı.

Uygulamalarda, 65 sürücüye ceza yazılırken 1 araç da trafikten men edildi.

Ayrıca 5 yoklama kaçağı kişiye gereği tebliğ edilmiş, 1 aranan kişi yakalanmış ve 1 şase ve motor numarası kazınmış motosiklete işlem yapıldı.