Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya sahillerinde yoğunluk sürüyor

        Güneşli havanın etkisini yitirmediği Antalya'da, sahillerde yoğunluk devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 14:48 Güncelleme: 10.10.2023 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya sahillerinde yoğunluk sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Güneşli havanın etkisini yitirmediği Antalya'da, sahillerde yoğunluk devam ediyor.

        Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 27 derece kaydedildiği şehirde, kent sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistler Konyaaltı, Sarısu ve Lara plajlarında yoğunluk oluşturdu.

        Nem oranının yüzde 70'e ulaştığı bölgede, bazı tatilciler serinlemek için denize girdi, bazıları da plaj şemsiyelerinin altında vakit geçirdi. Bazı aileler de çocuklarıyla kumsalda oyun oynadı.

        Konyaaltı sahilinde palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yapanların yanı sıra bisiklet sürerek spor yapmayı tercih edenler de oldu.

        Antalya'da güneşli havanın cumartesi gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Putin'den İsrail-Filistin açıklaması
        Putin'den İsrail-Filistin açıklaması
        Anne ve babasını öldüren sanıktan "Pes" dedirten savunma!
        Anne ve babasını öldüren sanıktan "Pes" dedirten savunma!
        Ölü ve yaralılar var! Mevsimlik işçi kavgası!
        Ölü ve yaralılar var! Mevsimlik işçi kavgası!
        Mısır İsrail'i saldırı konusunda uyardı mı?
        Mısır İsrail'i saldırı konusunda uyardı mı?
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        İsrail: Gazze sınırında kontrolü sağladık
        İsrail: Gazze sınırında kontrolü sağladık
        Otomobilde kampanya yarışı
        Otomobilde kampanya yarışı
        MKE fabrikasındaki patlamada iddianame hazırlandı
        MKE fabrikasındaki patlamada iddianame hazırlandı
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        EURO 2032'nin ev sahibi Türkiye ve İtalya oldu
        EURO 2032'nin ev sahibi Türkiye ve İtalya oldu
        "Inter'i pişman etti!"
        "Inter'i pişman etti!"
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Desteğe tepki
        Desteğe tepki
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        Günübirlik konutlarla ilgili kanun teklifi meclise geliyor
        Günübirlik konutlarla ilgili kanun teklifi meclise geliyor
        Ateşten gömlek!
        Ateşten gömlek!
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"

        Benzer Haberler

        Antalya'da ''Global Dünyada Girişimcilik'' konferansı düzenlenecek
        Antalya'da ''Global Dünyada Girişimcilik'' konferansı düzenlenecek
        Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor
        Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor
        Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, yarın Tango Bourges Bas...
        Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, yarın Tango Bourges Bas...
        Askere gitmeye hazırlanan Mertcan, kazada hayatını kaybetti
        Askere gitmeye hazırlanan Mertcan, kazada hayatını kaybetti
        "Süper babaanne" sevgisiyle otizmli torununu hayata bağladı
        "Süper babaanne" sevgisiyle otizmli torununu hayata bağladı
        Kruvaziyer "Sirena" Alanya Limanı'na demirledi
        Kruvaziyer "Sirena" Alanya Limanı'na demirledi