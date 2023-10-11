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        Alanya'da çeşitli suçlardan aranan bir şüpheli tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan bir kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 09:51 Güncelleme: 11.10.2023 - 11:06
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        Alanya'da çeşitli suçlardan aranan bir şüpheli tutuklandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan bir kişi tutuklandı.

        Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik ilçe genelinde çalışmalar gerçekleştirdi.

        Düzenlenen operasyonda hakkında 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilen bir şüpheli yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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