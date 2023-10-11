Kaş'ta çevre eğitim etkinliği düzenlendi

Antalya’nın Kaş ilçesinde çevre eğitim etkinliği gerçekleştirildi.

Kaş Marina'da düzenlenen etkinlikte ilkokul öğrencilerine mavi bayrağın önemi, denizlerin ve çevrenin temizliği anlatıldı, geri dönüşüm konusunda atıklarla uygulamalı eğitim verildi ve deniz yüzeyi temizleme robotu tanıtıldı.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) sorumlusu Mustafa Ergiydiren, yaptığı açıklamada, mavi bayrak ödülünde marinalar için 38 kriterin bulunduğunu hatırlatarak, bunlardan biri olan çevre eğitimi noktasında faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinlik dolayısıyla Atatürk İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencilerinin Kaş Marina’yı ziyaret ettiğini aktaran Mustafa Ergiydiren, eğitim kapsamında çocukların denizcilik ve çevre kültürünü geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kaş Marina görevlisi Barbaros Turan da öğrencilerin çevreyi koruma bilincini kazanmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Marinadaki çalışanların yanı sıra hizmetlerden yararlanan misafirlere de çevre eğitimleri verildiğini kaydeden Turan, etkinlikte öğrencilere deniz yüzeyi temizleme robotunu tanıttı.

Etkinlikte, Kaş Marina yönetimi ve ilkokul öğretmenleri de yer aldı.