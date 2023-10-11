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        Depremler yaşayan çocuklara ve gençlere "sporun iyileştirici gücü"yle ulaştılar

        OKTAY ÖZDEN - Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen binlerce çocuğa sporun iyileştirici gücüyle ulaştıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 11:10 Güncelleme: 11.10.2023 - 11:16
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        Depremler yaşayan çocuklara ve gençlere "sporun iyileştirici gücü"yle ulaştılar
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        OKTAY ÖZDEN - Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen binlerce çocuğa sporun iyileştirici gücüyle ulaştıklarını söyledi.

        Oryantiring (yön bulma) sporunun faydalarının yanı sıra yıl içindeki faaliyetlerini anlatan Çolakoğlu, 2024 Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası'na Türkiye'nin ev sahipliği yapacak olmasını AA muhabirine değerlendirdi.

        Bu branşın, bir bölgenin haritası üzerinde belirtilmiş hedef noktalarının sırası ile en kısa sürede bulunmasına dayalı, fiziksel ve zihinsel beceri gerektiren bir doğa sporu olduğunu ifade eden Çolakoğlu, "Baskı ve stres altındayken bağımsız olarak düşünme ve zorlukları çözme yeteneğini de artırarak zihinsel gelişime katkı sağlar. Oryantiring heyecan verici ve rekabetçi olmasının yanında, kullanılan malzeme bakımından pahalı olmayan bir spordur." dedi.

        Çolakoğlu, oryantiring sporunda hızlı koşmaktan daha önemlisinin, hızlı düşünme ve bir noktadan diğerine izlenecek en iyi rotaya karar verme olduğunu vurguladı.

        Oryantiringin, "koşarken satranç oynamak" olarak tanımlandığını da ifade eden Çolakoğlu, şöyle konuştu:

        "Oryantiring, bütün aile bireyleri ile doğada güzel vakit geçirebilmek için yapılacak en iyi sporlardan biridir. Kişiye zor koşullar altında problemi analiz etme ve çözme yeteneği kazandırır. Oryantiring çevreci bir spordur çünkü doğada ayak izinden başka bir iz bırakmaz. Dünyada ve ülkemizde eğitim müfredatının bir parçası olan oryantiring, yediden yetmişe herkesin yapabildiği bir spordur. Ülkemiz gençliğine ışık tutmak, yön vermek, onları spor ile kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, oryantiring sporunu daha ileriye taşımak, uluslararası alanda rekabet edebilecek altyapıyı oluşturmak ve söz sahibi olabilmek amaçlarımızdandır."

        - Deprem bölgesinde oryantiring etkinlikleri

        Deprem bölgesinde yaşayan çocuklar ile gençler için moral ve motivasyon etkinliği çalışmaları yaptıklarını anlatan Çolakoğlu, "Federasyon olarak, 'Sporun iyileştirici gücü ile iyileşinceye kadar desteğe devam' sloganıyla çalışma başlattık. Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'ta 4 bin 502 çocuk ile gence ulaştık. Eğitsel ve sportif oyunlar ile depremzedelerimize moral vermeyi, motivasyonlarını yükseltmeyi amaçladık. Bunda başarı sağladığımız için de bir nebze mutlu olduk." diye konuştu.

        Başkan Çolakoğlu, 2024 Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası'nın, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ağustos ayında İzmir'in Bergama ilçesinde gerçekleştirileceğini kaydetti.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Oryantiring Federasyonu, Spor Toto, IOF ve SEEOA'nın katkılarıyla düzenlenecek şampiyonaya 1000'e yakın sporcunun katılmasının beklendiğini bildiren Çolakoğlu, "1960'lı yıllarda yapılan kazılarla ortaya çıkan antik kenti görecek ve Ege'mizin bu güzel ilçesinin hem tarihine hem de doğal güzelliklerine tanık olacaksınız. Bu büyük organizasyona en güzel şekilde ev sahipliği yapacağız. Her zaman olduğu gibi bu uluslararası yarışta da misafirperverliğimizi dünyaya göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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