Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da annesini bıçaklayarak öldüren sanık hakim karşısında

        Antalya'da, tartıştığı annesini bıçaklayarak öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 11:17 Güncelleme: 11.10.2023 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da annesini bıçaklayarak öldüren sanık hakim karşısında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da, tartıştığı annesini bıçaklayarak öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

        Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, evlerinde annesi Zübeyde T'yi bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Yusuf Emre T. ile babası ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        "Üstsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanık, yaptığı savunmada olay anında cinnet geçirdiğini iddia ederek, yaşananları hatırlamadığını savundu.

        Sanık, iyi bir aile çocuğu olduğunu, kavgacı bir insan olmadığını öne sürerek, "Herhangi bir kötü alışkanlığım yok. Ayrıca ibadetlerimi yerine getiren bir insanım. Tutuk evindeki şartlara uyum sağlayamadığım için şu anda kötü durumdayım. Bir an evvel tahliyemi talep ediyorum." dedi.

        - Baba oğlundan şikayetçi olmadı

        Sanığın babası Süleyman T. ise oğlunun psikolojisinin bozuk olduğunu belirterek, ölen eşiyle yıllarca tedavisi için uğraştıklarını ancak başarılı olamadıklarını söyledi.

        Oğlunun annesi ile herhangi bir husumetinin olmadığını anlatan Süleyman T. "Aksine eşim oğluma son derece özenle dikkat eder ve onun tedavisi için elinden geleni yapardı. Olay günü de bana telefonla haber geldi. Bunun üzerine eve vardığımda eşimi evde yatar vaziyette gördüm. Biraz daha yaklaştığımda bıçağın eşimin sağ boyun tarafında saplanmış olduğunu gördüm. Oğlumdan şikayetçi değilim. Oğlum bana eşimden halen hatıradır. Davaya katılma talebim de yoktur." dedi.

        Müşteki avukatı da sanığın yüksek güvenlikli ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alınmasını talep etti.

        Sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin raporun Adli Tıp İhtisas Kurulundan istenmesine karar veren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilbahçe Mahallesi Portakal Çiçeği Bulvarı'ndaki bir apartmanda, 8 Aralık 2022 tarihinde, Yusuf Emre T. (37), aralarında çıkan tartışmanın ardından annesi Zübeyde T'yi (61) bıçaklayarak öldürmüştü. Olay yerinde yakalanan Yunus Emre T. tutuklanmıştı.

        Hazırlanan iddianamede, sanığın, "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilirken, cezai ehliyetinin bulunmadığının kabulü halinde ise yüksek güvenlikli sağlık kurumunda tedavi altına alınması istenmişti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze'de tek enerji santralinin yakıtı bitiyor!
        Gazze'de tek enerji santralinin yakıtı bitiyor!
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Mühimmat taşıyan ABD uçağı İsrail'e ulaştı
        Mühimmat taşıyan ABD uçağı İsrail'e ulaştı
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Üniversiteyi kazandı... İlk derse giderken öldü!
        Üniversiteyi kazandı... İlk derse giderken öldü!
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        Bakan Koca'dan meme kanseri açıklaması! "İlk sıraya yerleşti"
        Bakan Koca'dan meme kanseri açıklaması! "İlk sıraya yerleşti"
        Metruk binadaki yangın İstanbul'da trafiği kilitledi!
        Metruk binadaki yangın İstanbul'da trafiği kilitledi!
        Tel Aviv'den kalkan son uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi
        Tel Aviv'den kalkan son uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi
        Adana'da baba vahşeti! Bisiklet üzerindeki oğlunu öldürdü!
        Adana'da baba vahşeti! Bisiklet üzerindeki oğlunu öldürdü!
        Kan donduran itiraf! 2 kişi ölmüştü! Sevgilisi kundaklamış!
        Kan donduran itiraf! 2 kişi ölmüştü! Sevgilisi kundaklamış!
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        Ege 12 yaşındaydı! Bir anda dengesini kaybetti!
        Ege 12 yaşındaydı! Bir anda dengesini kaybetti!
        Meclis'te oturma düzenini Devlet Bahçeli çözdü
        Meclis'te oturma düzenini Devlet Bahçeli çözdü
        2 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var
        2 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var
        Çiçekli bitkilerde yüzde 45'i yok olma tehlikesi
        Çiçekli bitkilerde yüzde 45'i yok olma tehlikesi
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        Otomobilde kampanya yarışı
        Otomobilde kampanya yarışı

        Benzer Haberler

        Depremler yaşayan çocuklara ve gençlere "sporun iyileştirici gücü"yle ulaşt...
        Depremler yaşayan çocuklara ve gençlere "sporun iyileştirici gücü"yle ulaşt...
        Kaş'ta çevre eğitim etkinliği düzenlendi
        Kaş'ta çevre eğitim etkinliği düzenlendi
        Antalya'nın Kaş ilçesinde 5 villanın kaçak havuzları yıkıldı
        Antalya'nın Kaş ilçesinde 5 villanın kaçak havuzları yıkıldı
        Satılık konutlarda 'uygun fiyat' yerine 'vatandaşlığa uygun' reklamı
        Satılık konutlarda 'uygun fiyat' yerine 'vatandaşlığa uygun' reklamı
        Kediyi tekmeleyip darbeden berber çırağı serbest
        Kediyi tekmeleyip darbeden berber çırağı serbest
        Alanya'da çeşitli suçlardan aranan bir şüpheli tutuklandı
        Alanya'da çeşitli suçlardan aranan bir şüpheli tutuklandı