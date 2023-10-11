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        Antalyaspor Vakfı Başkanı Gültekin Gencer, gazetecilerle bir araya geldi:

        Antalyaspor Vakfı Başkanı Gültekin Gencer, "Bu şehirden, Antalyaspor A.Ş'nin hesapları kaçırıldı, şeffaflığın dışına çıkıldı. Biz bir aileysek her şeyden haberdar olmamız gerekiyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 11:21 Güncelleme: 11.10.2023 - 11:24
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        Antalyaspor Vakfı Başkanı Gültekin Gencer, gazetecilerle bir araya geldi:
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        Antalyaspor Vakfı Başkanı Gültekin Gencer, "Bu şehirden, Antalyaspor A.Ş'nin hesapları kaçırıldı, şeffaflığın dışına çıkıldı. Biz bir aileysek her şeyden haberdar olmamız gerekiyor." dedi.

        Gencer, Hasan Subaşı Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, kulübün iç konularının sosyal medyada tartışıldığını, adeta Antalyaspor'un sosyal medya takımı haline geldiğini belirtti.

        Antalyaspor'un büyük bir camia olduğunu aktaran Gencer, tartışmaların genel kurullarda ya da başkanlık divanlarında yapılması gerektiğini, herkesin sorumluluklarını bilerek hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

        Kulübün mali bilançolarının şirket ortaklarıyla Ali Şafak Öztürk döneminden bu yana paylaşılmadığını öne süren Gencer, şunları kaydetti:

        "Bu şehirden, Antalyaspor A.Ş'nin hesapları kaçırıldı, şeffaflığın dışına çıkıldı. Biz bir aileysek her şeyden haberdar olmamız gerekiyor. Benim başkanlığım döneminde muhasebe bölümünün kapısı sonuna kadar açıktı. 16 aydır vakıfta görevliyiz. Kulübe resmi yazı ile başvurmamıza rağmen hesaplar bize gösterilmedi."

        Siyasetin Antalyaspor'un üzerinden elini çekmesi gerektiğini belirten Gencer, "Belediye başkanları seçildiyse sadece görevini yapsın. Şehrin markasına değer katacak çalışmalara elbette destek verecek ama idari işlerine karışmaması gerekiyor. Göreve gelenler siyasilerin, belediye başkanların gölgesinde olmaması lazım. Seçim döneminde Antalyaspor'un siyasete alet edilmemesi gerekiyor. Antalyaspor markasına sahip çıkılmalı." diye konuştu.

        Gültekin Gencer, Hasan Subaşı Tesisleri'nin arazisiyle ilgili hukuki süreci yakından takip ettiklerini dile getirdi. Gencer, tesisler çevresindeki reklam tabelalarının gelirlerinin vakfa verilmesi gerektiğini kaydetti.

        Gencer, "Antalyaspor A.Ş'de yeniden başkanlık düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine, "Beni gönderen abilerimiz özür dileyerek gelmemizi isterse yine göreve geliriz." ifadelerini kullandı.

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