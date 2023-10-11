Jandarmadan "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları" uygulaması
Antalya'da jandarma tarafından "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları" uygulaması gerçekleştirildi.
Giriş: 11.10.2023 - 11:33 Güncelleme: 11.10.2023 - 12:22
Antalya'da jandarma tarafından "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları" uygulaması gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin sağlaması için birçok sosyal alanda denetimler yaptı.
GBT sorgulamaları yapılan denetimlerde 1115 gram esrar, 426 gram metamfetamin, 75 gram skunk ve 103 sentetik hap ele geçirildi.