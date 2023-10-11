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        Antalya'da çalıştığı iş yerinde kediye şiddet uygulayan çocuk serbest bırakıldı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çalıştığı iş yerinde kediye şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 15 yaşındaki çocuk, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 13:13 Güncelleme: 11.10.2023 - 13:13
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        Antalya'da çalıştığı iş yerinde kediye şiddet uygulayan çocuk serbest bırakıldı
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çalıştığı iş yerinde kediye şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 15 yaşındaki çocuk, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Tahılpazarı Mahallesi'ndeki berber dükkanında kediye tekme ve yumruk atarak şiddet uyguladığının tespit edilmesinin ardından gözaltına alınan M.A'nın Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

        Yaşının küçük olması nedeniyle dosyasına gizlilik kararı konulan M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        M.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi'ndeki berber dükkanında çırak olarak çalışan M.A'nın 6 Ekim'de iş yerindeki kediye tekme ve yumruk atarak şiddet uyguladığı güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu tespit edilmişti. İş yeri sahibi Serdar Latif Mantıcı'nın şikayeti üzerine M.A, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü.

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