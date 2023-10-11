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        Antalya'da Serik Bilim Festivali başladı

        Antalya'nın Serik ilçesinde 200 etkinliğin gerçekleştirileceği festival başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 13:21 Güncelleme: 11.10.2023 - 13:35
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        Antalya'da Serik Bilim Festivali başladı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde 200 etkinliğin gerçekleştirileceği festival başladı.

        Serik Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı iş birliğinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Serik Millet bahçesi tesislerinde "Serik Bilim Festivali" düzenlendi.

        Festivalde, 45 atölye, güneş ve gökyüzü gözlemi, sportif faaliyetler ve çocuk oyunlarından oluşan 200 etkinlik gerçekleştirilecek.

        Serik Kaymakamı Cemal Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, hayata bilimsel açıdan bakabilen, bilimi üretime dönüştürebilen, iş birliği içerisinde bilimsel faaliyetlerde yer alabilen yeni nesiller yetiştirilmesinde üniversite hocaları ve öğretmenlerin katkısının büyük olduğunu söyledi.

        İlçenin öğretmen camiası ve kapasitesi yüksek zeki öğrencileri ile ciddi ümit ışığı verdiğini ifade eden Şahin, "Serik geleceğe ışık açan bir ilçe olarak karşımıza çıkıyor. Eğitim ve bilimin en sürükleyici güç olduğunu görüyoruz. Devlet ve milletimiz el ele birlikte büyük projelere imza atıyor. Hepsinin temelinde eğitim ve eğitime verilen önem var." dedi.

        İlçe Belediye Başkanı Enver Aputkan ise eğitimin gönül işi olduğunu, eğitimin asli görevleri olduğunu, imkanlar doğrultusunda okulların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ifade etti.

        Festivalde, 6 Şubat Kahramanmaraş depremde göçük altındaki 16 vatandaşın kurtarılmasını sağlayan İlçe Jandarma Komutanlığı arama kurtarma köpeği "Ocak" ve iz takip köpeği "Taç" ile gösteri yapıldı.

        Festival 3 gün sürecek.

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