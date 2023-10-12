Alanya'da silahlı vurulan kişi yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi yaralandı.
Hacet Mahallesi Hacet Meydanı'nda iddiaya göre aralarında daha önce iş ortaklığı bulunan M.Ç. ile M.A.O. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.A.O, M.Ç'ye silahla ateş etti. M.Ç. ayaklarından yaralandı, şüpheli M.A.O. ise olay yerinden koşarak uzaklaştı.
Silah seslerini duyanlar polise ve 112 Acil Servis'e ihbarda bulundu.
Polis kaçan şüpheliyi kısa sürede olayda kullandığı silahla gözaltına aldı, yaralı hastaneye kaldırıldı.