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        Antalya'da "Ulusal Yaşlılıkta Egzersiz ve Spor Sempozyumu"

        Antalya'da, aktif ve sağlıklı yaşlanma konusunun ele alındığı "Ulusal Yaşlılıkta Egzersiz ve Spor Sempozyumu" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 16:40 Güncelleme: 12.10.2023 - 17:00
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        Antalya'da "Ulusal Yaşlılıkta Egzersiz ve Spor Sempozyumu"
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        Antalya'da, aktif ve sağlıklı yaşlanma konusunun ele alındığı "Ulusal Yaşlılıkta Egzersiz ve Spor Sempozyumu" düzenlendi.

        Akdeniz Üniversitesi, Üretken Bilge Yaşlılar Derneği ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlıklı ve Aktif Yaşlanma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde düzenlenen sempozyumda, aktif ve sağlıklı yaşlanmanın püf noktaları konuşuldu.

        Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda organize edilen sempozyumun açılışında, sağlıklı bir yaşam için hayat boyu yaşa uygun egzersiz ve spor yapmanın önemli olduğunu söyledi.

        Sempozyum boyunca bu konu üzerinde geniş durulacağını aktaran Toker, "Sempozyum sonunda önemli bilimsel yayınlar çıkacağına inanıyorum. Öğrenci arkadaşlarıma özellikle bu fırsatı değerlendirmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

        Spor Bilimleri Dekanı ve Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aktop ise sporla ilgili çalışmalara 2000'li yıllarda başladıklarını ve bu alanda çok sayıda akademisyen yetiştiğini bildirdi.

        Üretken Bilge Yaşlılar Derneği Başkanı Mustafa Cengiz Çöpelli, yaşlanan toplumun sağlık, bakım, korunma ve barınma harcamalarının asgariye indirilmesi için önemli çalışmalar yapıldığını ifade etti.

        Devletin, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarıyla üniversitelerin sağlıklı yaşlanmaya yönelik çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Çöpelli, "Yaşlı insanların yaşamlarının olumsuz etkilenmemesi için çözümler aranmakta, tedbirler alınmakta. Sempozyumda, yaşlıların toplumda hak ettikleri yeri ve değeri alması, hayat kalitelerinin artırılması, daha konforlu yaşayabilmeleri için çareler arayacağız." diye konuştu.

        Üç gün sürecek sempozyumda, son bilimsel ve teknolojik gelişmeler değerlendirilerek, "hareket ve antrenman", "sporda sağlık", "sporda psikososyal", "antrenman ve egzersizde yeni yaklaşımlar" başlıklarında oturumlar gerçekleştirilecek.

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