"MSC Musica" isimli kruvaziyer 1743 yolcusuyla Antalya'ya demirledi
Panama bayraklı "MSC Musica" isimli kruvaziyer 1743 yolcusuyla Antalya'ya ulaştı.
Giriş: 12.10.2023 - 19:08 Güncelleme: 12.10.2023 - 19:08
Panama bayraklı "MSC Musica" isimli kruvaziyer 1743 yolcusuyla Antalya'ya ulaştı.
QTerminals Antalya Limanı'na yanaşan 294 metre uzunluğunda, 92 bin 409 grostonluk kruvaziyerde 1743 yolcu ve 954 mürettebat bulunuyor.
Yolcular Antalya'nın kent merkezinde alışveriş yaparak, turistlik yerleri gezme fırsatı buldu.
Kruvaziyerin Antalya'dan sonraki durağı ise Yunanistan'ın Piraeus kenti olacak.