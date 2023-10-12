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        "MSC Musica" isimli kruvaziyer 1743 yolcusuyla Antalya'ya demirledi

        Panama bayraklı "MSC Musica" isimli kruvaziyer 1743 yolcusuyla Antalya'ya ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 19:08 Güncelleme: 12.10.2023 - 19:08
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        "MSC Musica" isimli kruvaziyer 1743 yolcusuyla Antalya'ya demirledi
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        Panama bayraklı "MSC Musica" isimli kruvaziyer 1743 yolcusuyla Antalya'ya ulaştı.

        QTerminals Antalya Limanı'na yanaşan 294 metre uzunluğunda, 92 bin 409 grostonluk kruvaziyerde 1743 yolcu ve 954 mürettebat bulunuyor.

        Yolcular Antalya'nın kent merkezinde alışveriş yaparak, turistlik yerleri gezme fırsatı buldu.

        Kruvaziyerin Antalya'dan sonraki durağı ise Yunanistan'ın Piraeus kenti olacak.

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