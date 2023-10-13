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        Antalya'da yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastane kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 10:46 Güncelleme: 13.10.2023 - 10:46
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        Antalya'da yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastane kaldırıldı.

        Kışla Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde bir apartmanın ikinci katında yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında, binada bulunanlarda da tahliye edildi.

        Dumandan etkilenen 6 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Tedavileri süren vatandaşların durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Polisin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.

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