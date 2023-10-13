Batı Akdeniz firmalarının hedefi Mısır ve Suudi Arabistan pazarları HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) bölgenin ihracatını artırmak için hedef pazarlar olarak belirlenen Suudi Arabistan ile Mısır'a ticari heyet ziyaretleri yaparak özellikle inşaat projelerinin malzeme tedarikinde öncelik kazanmak istiyor.

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) bölgenin ihracatını artırmak için hedef pazarlar olarak belirlenen Suudi Arabistan ile Mısır'a ticari heyet ziyaretleri yaparak özellikle inşaat projelerinin malzeme tedarikinde öncelik kazanmak istiyor.

Yılın 9 ayında yaklaşık 2 milyar dolarlık ihracata imza atan Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan bölgede, en fazla ihracat yaklaşık 178 milyar dolarla Çin'e yapıldı. Başta yaş sebze ve meyve olmak üzere en fazla maden ve metaller, ağaç mamulleri ve orman ürünleri, kimyevi maddeler ile demir ve demir dışı metaller grubunda ihracat yapan birliğe kayıtlı firmalar, ihracatı artırmak için sektörel bazda ticari heyet ziyaretlerini artırdı.

Bölgedeki farklı sektörlerden firmaların temsilcileri, gelecek aydan itibaren Avustralya, Endonezya, Tayland, Mısır ve Suudi Arabistan'a ticari ziyaretler yapacak.

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, dünya genelinde yaşanan ekonomik durgunluğa karşı ihracatı düşürmemek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Avustralya'ya kasımda kozmetik sektörü için bir gezi planladıklarını belirten Çavuşoğlu, doğal taş sektörü için aralıkta Mısır'a, ocakta Endonezya ve Tayland'a, gıda sektörü için de martta Suudi Arabistan'a gideceklerini kaydetti. Çavuşoğlu, birkaç ülkeye de farklı sektörler için ziyaretler organize ettiklerini bildirdi.

- Suudi Arabistan ve Mısır önemli iki pazar

Bölgenin inşaat sektöründe önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Batı Akdeniz'den en fazla ihracatı yapılan sektörlerde maden ve metaller, ağaç mamulleri ve orman ürünleri ile demir ve demir dışı metaller grubunun ilk 5'te yer aldığını belirtti.

Çavuşoğlu, çok iyi konumda oldukları bu 3 sektörde 9 ayda yaklaşık 670 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, bu tür ziyaretlerle ihracatı daha da artırmak istediklerini dile getirdi.

Suudi Arabistan ile Mısır'da yeni yerleşim alanları oluşturulduğunu anlatan Çavuşoğlu, inşaat sektöründe bu iki ülkeye yoğunlaştıklarını belirtti. Hem bölgenin ihracatını artırmak hem de iki ülkede var olmak için ticari heyet ziyaretleri organize ettiklerini bildiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Suudi Arabistan'a meyve sebze sektöründe yıllar önce Rusya'dan daha fazla ihracat yapılıyordu. Eğer bu pazarda yasaklar, kısıtlamalar olmasaydı bugün ihracatımız çok daha üst düzeylere çıkardı. Madencilik sektöründe de ciddi paya sahiptik, yıllar içinde düştü. Bunları yine eski düzeylere çıkarmak hatta üstüne koymak istiyoruz. Suudi Arabistan'da hem gıda hem inşaat alanında beklentiler çok yüksek. Mısır da aynı konumda. Yeni şehirler kuruluyor, inşaat sektöründeki projelerde buralarda baş aktör olmak istiyoruz."

Çavuşoğlu, inşaat sektöründeki gelişmelerin birçok sektörü de olumlu yönde etkileyeceğine değindi.

- "Yıllık ihracatımızı 5 milyar dolara çıkarmak istiyoruz"

Ticari heyet ziyaretlerinin işbirliklerini güçlendirdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, firmaların kendilerini ve ürünlerini tanıtma imkanı bulduğunu kaydetti.

Hızlı dönüşler de almaya başladıklarını aktaran Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eskiden 1,5-2 yıl gibi sürelerde geri dönüşler olurdu fakat dünya o kadar hızlı gelişiyor ki artık 2-3 aylık süreçlerde dönüşler almaya başlıyoruz. Güney Kore'ye özellikle gül yağı için yaptığımız ziyaret sonrası çok ciddi dönüşler aldık. Kısa sürede Avustralya ve Japonya'ya da bu alanda bir ziyaret yapacağız. Yaklaşık 6-7 yıl öncesine kadar ABD'ye bölgemizden hemen hemen hiç ihracat yoktu, çalışmalar neticesinde birkaç sektörde ihracata başladık ve önemli rakamlara ulaştık."

Batı Akdeniz'den geçen yıl 2,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini anımsatan Çavuşoğlu, bölgenin potansiyelinin daha yüksek olduğunu dile getirdi.

Salgın ve Rusya-Ukrayna savaşının dünya genelinde ekonomiyi etkilediğini belirten Çavuşoğlu, "Bölge olarak 3-4 yıl içinde yıllık ihracatımızı 2,5 milyar dolardan 5 milyar dolara çıkarmak istiyoruz." dedi.