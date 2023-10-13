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        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 4 kişi yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 tabanca, 3 av tüfeği ile 580 litre sahte içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 18:38 Güncelleme: 13.10.2023 - 18:42
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        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 4 kişi yakalandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 tabanca, 3 av tüfeği ile 580 litre sahte içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

        Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede sahte içki ve silah kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere ekiplerce düzenlenen operasyonda 580 litre sahte içki, 6 tabanca, 3 av tüfeği, 8 şarjör, 100 fişek, 2 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

        Ekipler 4 kişiyi gözaltına aldı.

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