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        Antalya'da kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 18:51 Güncelleme: 13.10.2023 - 19:03
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        Antalya'da kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        M.Y. (26) idaresindeki 07 JH 314 plakalı kamyonet ile İbrahim Ömercikoğlu (49) yönetimindeki 07 HGC 36 plakalı motosiklet, Beyreli Mahallesi'nde çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü Ömercikoğlu ve aynı araçtaki M.K. (60) ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Ömercikoğlu, hayatını kaybetti.

        Kamyonet sürücüsü M.Y. ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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