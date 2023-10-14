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        Antalya'da 9 ayda 666 yabancı ortaklı şirket kuruldu

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Dünyanın dört bir yanından tatilcilerin yanı sıra birçok sektörden yatırımcıları çeken Antalya'da, bu yılın 9 aylık döneminde 666 yabancı ortaklı şirket faaliyete geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 13:00 Güncelleme: 14.10.2023 - 13:00
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        Antalya'da 9 ayda 666 yabancı ortaklı şirket kuruldu
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        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Dünyanın dört bir yanından tatilcilerin yanı sıra birçok sektörden yatırımcıları çeken Antalya'da, bu yılın 9 aylık döneminde 666 yabancı ortaklı şirket faaliyete geçti.

        Ziyaretçi sayısında, en fazla turistin ağırlandığı 2019'u aşan kent, son yıllarda bilişim, tarım, emlak ve inşaat gibi alanlarda yatırım yapan yabancıların da gözdesi haline geldi.

        Küresel salgın ve Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası yabancıların yoğun ilgi gösterdiği kentte, Antalya Ticaret ve Sanayi Odasına (ATSO) kayıtlı yabancı ortaklı şirket sayısı da arttı. Antalya'da geçen yıl 5 bin 695 olan yabancı sermayeli şirket sayısı, bu sene 9 ayda 6 bin 108'e yükseldi.

        - En çok Ruslar şirket kurdu

        ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, AA muhabirine, kentte turizmin dışında tarım, sanayi ve ticarette de önemli gelişmeler yaşandığını söyledi.

        Odaya kayıtlı 35 bin faal firma bulunduğunu belirten Bahar, bunun 6 bin 108'inin yabancı ortaklı şirket olduğunu kaydetti.

        Geçen yıla göre yabancı ortaklı şirket sayısının arttığına işaret eden Bahar, "En çok yabancı ortaklı şirket kurulan illerden birisi haline geldik, İstanbul'dan sonra ikinci sıradayız. 1224 şirket ile Rusya ilk sırada yer alıyor. Rusya'yı 751 ile Almanya, 676 ile İran ve 302 ile Azerbaycan takip ediyor. Listenin 5'inci sırasında ise 270 şirket ile Ukrayna bulunuyor." diye konuştu.

        - "Yatırımların daha da artacağını öngörüyoruz"

        Yılın 9 ayında 666 yeni yabancı ortaklı şirket kurulduğunu belirten Bahar, daha önce kurulan 253 şirketin ise faaliyetine ara verdiğini bildirdi.

        Hemen hemen her sektörde yabancı ortaklı şirket görmeye başladıklarını anlatan Bahar, "Yabancıların daha çok ilgi gösterdiği şirket iştigallerin başında bilişim, tarım, emlak ve inşaat geliyor." dedi.

        Yatırımların ekonomi politikalarında önemli yer tuttuğunu vurgulayan Bahar, "Yabancılar fiyat istikrarının olduğu bir ortam görmek istiyor. Bu açıdan Türkiye'ye ve Antalya'ya ilginin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Yatırımların daha da artacağını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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