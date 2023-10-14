Zamanla yarışan 112 personelinin iş yükünü asılsız ihbarlar artırıyor Antalya'da bu yıl 9 aylık dönemde 2,5 milyon çağrıya cevap verilen 112 Acil Çağrı Merkezi'nde, ihbarların yüzde 64'ünün asılsız olması, hayat kurtarmak için zamanla yarışan personelin iş yükünü artırıp performans kaybına yol açıyor.

Antalya'da bu yıl 9 aylık dönemde 2,5 milyon çağrıya cevap verilen 112 Acil Çağrı Merkezi'nde, ihbarların yüzde 64'ünün asılsız olması, hayat kurtarmak için zamanla yarışan personelin iş yükünü artırıp performans kaybına yol açıyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezi Antalya'da, 7 gün 24 saat hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezi, vatandaşlardan ve yabancılardan gelen ihbarları hızla değerlendirerek ekiplerin zamanında müdahalesini sağlıyor.

Ancak çağrı merkezi personeli, büyük çoğunluğu gereksiz olarak kayıtlara geçen aramalar nedeniyle zorluk yaşıyor.

Bu yılın ilk 9 ayında 2,5 milyon aramanın yüzde 64'ü gereksiz olarak kayıtlara geçti. Söz konusu aramalar nedeniyle de ekipler asıl ihtiyacı olanların imdadına yetişmede zaman kaybı yaşadı.

Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Koçak, AA muhabirine, merkezde 112'nin bünyesinde 76, diğer kurumlarla birlikte 350 personelin hizmet verdiğini söyledi.

2009 yılında pilot bölge olarak göreve başladıklarını anlatan Koçak, "O dönemden bugüne kadar gelen arama sayılarında yüzde 40 civarında artış oldu. Bu artışın nedenlerinden biri kent nüfusunun artması ve diğer taraftan tatil veya yerleşmek için buraya gelenlerden kaynaklanmaktadır." dedi.

Koçak, yabancılardan gelen ihbarların da dil bilen personel tarafından karşılandığını ve çözüme ulaştırıldığını aktardı.

- 38 kişiye 30 bin lira idari para cezası

2023 yılının 9 aylık döneminde merkeze 2,5 milyon arama düştüğünü belirten Koçak, şöyle devam etti:

"Bu aramaların yüzde 64'ü gereksiz arama olarak kayıtlarımıza düştü. Gereksiz arama yapanların numaraları sisteme düşüyor. İlk önce aramadan cevap almaya çalışıyoruz, alamadığımızda kişiye tekrar dönüş yapıyoruz ve acil bir durumlarının olup olmadığını soruyoruz. Acil bir durum olmadığı ve gereksiz aramalar devam ettiği için kendilerine uyarıda bulunuyoruz. Bu tekrarlandığı zaman mesaj yoluyla tekrar bilgilendirme yapıyoruz. Daha sonraki süreçte bir sonuç alamadığımız takdirde idari para cezası uygulamak zorunda kalıyoruz. Kabahatler Kanununa göre gereksiz aramalardan dolayı 9 ayda 38 kişiye 30 bin lira idari para cezası kestik. 2022 yılında ise 79 kişiye 40 bin lira idari para cezası kesmiştik."

Amaçlarının ceza kesmek olmadığını fakat gereksiz aramaların da önüne geçmek gerektiğini vurgulayan Koçak, bunun için ana okulundan başlayarak lise dönemindeki çocuklara eğitimler verip farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.

Koçak, çağrı merkezine çocuklardan da çok fazla arama geldiğine dikkati çekerek, "Bu yıl eğitimlerimizde yaklaşık 17 bin kişiye ulaştık. Eğitimler sayesinde gereksiz aramalarda bir düşüş sağladık ama hedefimiz bunu minimuma indirmek. Çünkü yapılan bir gereksiz çağrı, gerekli olan çağrının 5-10 saniye gecikmesine, bu da can ve mal kayıplarına sebebiyet verebiliyor. Gereksiz ve asılsız çağrılar merkezde görevli personelimizin iş yükünü artırıyor, performansını olumsuz etkiliyor." diye konuştu.