Antalya'da tur midibüsüyle otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde tur midibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde tur midibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Mehmet Karabulut idaresindeki 33 CAP 24 plakalı tur midibüsü, Antalya-Alanya D-400 kara yolu Sanayi Kavşağı'nda Mustafa Kemal Kabaca'nın kullandığı 07 AVT 511 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden Kabaca, yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Tur midibüsünde yara almadan kurtulan 15 turist, çağırılan başka araçla otellerine gönderildi.
Antalya Havalimanı'ndan alınan turistlerin, Manavgat ve Alanya'da otellere götürdüğü öğrenildi.