Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da tur midibüsüyle otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde tur midibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 14:47 Güncelleme: 14.10.2023 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da tur midibüsüyle otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Serik ilçesinde tur midibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Mehmet Karabulut idaresindeki 33 CAP 24 plakalı tur midibüsü, Antalya-Alanya D-400 kara yolu Sanayi Kavşağı'nda Mustafa Kemal Kabaca'nın kullandığı 07 AVT 511 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücülerden Kabaca, yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Tur midibüsünde yara almadan kurtulan 15 turist, çağırılan başka araçla otellerine gönderildi.

        Antalya Havalimanı'ndan alınan turistlerin, Manavgat ve Alanya'da otellere götürdüğü öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        Prof. Dr. Sevil Atasoy yanıtladı! Dolunayda suç artar mı?
        Prof. Dr. Sevil Atasoy yanıtladı! Dolunayda suç artar mı?
        Tarihi mezar taşlarından okundu
        Tarihi mezar taşlarından okundu
        Bacanak kavgasında 8 kurşun!
        Bacanak kavgasında 8 kurşun!
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Okulu bastı öğretmenlere saldırdı!
        Okulu bastı öğretmenlere saldırdı!
        Konya'da tarihi gece!
        Konya'da tarihi gece!
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        "İmparator olmak istiyor"
        "İmparator olmak istiyor"
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        'Baba' dava
        'Baba' dava
        Küba'da ameliyat olacak
        Küba'da ameliyat olacak
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        MHP Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi Çırpan evinde ölü bulundu
        MHP Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi Çırpan evinde ölü bulundu
        Zamanla yarışan 112 personelinin iş yükünü asılsız ihbarlar artırıyor
        Zamanla yarışan 112 personelinin iş yükünü asılsız ihbarlar artırıyor
        MHP Antalya il yönetim kurulu üyesi evinde ölü bulundu; cinayet büro çalışm...
        MHP Antalya il yönetim kurulu üyesi evinde ölü bulundu; cinayet büro çalışm...
        Antalya'da 9 ayda 666 yabancı ortaklı şirket kuruldu
        Antalya'da 9 ayda 666 yabancı ortaklı şirket kuruldu
        SMA'lı Emrah bebeğin kampanyasında yüzde 77´ye ulaşıldı; 10 saat atık topla...
        SMA'lı Emrah bebeğin kampanyasında yüzde 77´ye ulaşıldı; 10 saat atık topla...
        Antalya'da kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi...
        Antalya'da kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi...