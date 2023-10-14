Antalya'da 3 gün susuz kalan mahalle sakinleri tepki gösterdi
Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Geyikbayırı Mahallesi'nin bazı sokaklarında 3 gündür yaşanan su kesintisi vatandaşların günlük hayatını olumsuz etkiliyor.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Geyikbayırı Mahallesi'nin bazı sokaklarında 3 gündür yaşanan su kesintisi vatandaşların günlük hayatını olumsuz etkiliyor.
Dağlık alan üzerinde bulunan Geyikbayırı Mahallesi'ne bağlı çoğu sokakta 3 gündür su sıkıntısı yaşanıyor.
Vatandaşların şikayetleri üzerine bazı sokaklara su verilmeye başlanırken, yaklaşık 100 hanenin bulunduğu üst sokaklardaki vatandaşlar ise hala suya kavuşamadı.
Dereden doldurdukları bidonlarla su ihtiyaçlarını gideren vatandaşlar, Antalya Büyükşehir Belediyesinin bu durumuna bir an önce çare bulmasını bekliyor.
Mahalle sakinlerinden Veli Havutçu, AA muhabirine, 3 günden beri sularının olmadığını belirterek, su ihtiyaçlarını dereden karşıladıklarını belirtti.