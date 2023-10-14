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        Futbol: Hazırlık maçı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor, hazırlık maçında Atakaş Hatayspor'u 5-1 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 19:44 Güncelleme: 14.10.2023 - 19:44
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        Futbol: Hazırlık maçı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor, hazırlık maçında Atakaş Hatayspor’u 5-1 yendi.

        Antalyaspor ile Hatayspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Atilla Vehbi Konuk Tesisleri Antalya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda karşılaştı.

        Atakaş Hatayspor, 14. dakikada Görkem Sağlam’ın penaltıdan attığı golle öne geçti. 17. dakikada Bahadır Öztürk, skora eşitliği getiren Antalyaspor, 26. dakikada Ömer Toprak’ın golüyle 2-1 öne geçti.

        İkinci yarıda ataklarını sürdüren Antalyaspor, 52. dakikada Deni Milosevic’in golüyle farkı 2’ye çıkardı. Kırmızı-beyazlılar, 88. dakikada Emre Uzun ile 4-1 üstünlüğü yakaladı.

        Bitexen Antalyaspor, 90. dakikada Mustafa Erdilman’ın golüyle sahadan 5-1 üstünlükle ayrıldı.

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