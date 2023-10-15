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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 09:50 Güncelleme: 15.10.2023 - 09:50
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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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        Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 44 kilogram esrar, 4 kilogram sentetik uyuşturucu, bir miktar eroin ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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