Gayrimenkul Projeleri Yatırım Fuarı ve Zirvesi, Antalya'da yapılacak Gayrimenkul Projeleri Yatırım Fuarı ve Zirvesi, yerli ve yabancı sektör temsilcilerini 28-29 Ekim'de Antalya'da buluşturacak.

Gayrimenkul Projeleri Yatırım Fuarı ve Zirvesi, yerli ve yabancı sektör temsilcilerini 28-29 Ekim'de Antalya'da buluşturacak.

Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilecek fuar ve zirveye, 50 firma 260 projeyle katılacak.

Organizasyonu düzenleyen JNR Group Fuarcılık'ın yönetim kurulu başkanı Haktan Öztunalı, yaptığı yazılı açıklamada, fuarı, 15 yıldır İstanbul'da gerçekleştirdiklerini belirtti.

Antalya'nın gayrimenkul sektöründe hızla yükselmesi ve pazarda büyük paya sahip olması dolayısıyla bu yıl zirvenin bir ayağını bu kente aldıklarını aktaran Öztunalı, yerli yatırımcıları, yabancı alıcılarla buluşturacaklarını kaydetti.

Öztunalı, fuarın ilk gününde Arap-Türk İş Adamları ve Yatırımcılar Derneği Başkanı İsmail Altın'ın moderatörlüğünde bir zirve yapılacağını, sektördeki önemli isimlerin tecrübelerini aktaracağını bildirdi.

Sektör açısından verimli bir organizasyon olacağını vurgulayan Öztunalı, "İnovasyon yaratmak, yenilikçi firmalarla doğru hedef alıcılarıyla buluşmak, ürün ve hizmetlerinizi en iyi şekilde tanıtmak için düzenlediğimiz fuarda, yatırımcı olarak İstanbul, Antalya, Alanya, Kıbrıs ve Mersin'den, alıcı grubunda ise Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Kuveyt, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Katar ve Dubai gibi pazarlardan katılımcılar yer alacak." ifadelerini kullandı.​​​​​​​