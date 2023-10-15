AGC heyeti, Astana'da ziyaretlerde bulundu Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı İdris Taş ve yönetim kurulu üyeleri, Medya Köprüsü Projesi kapsamında Kazakistan'ın başkenti Astana'da meslektaşlarıyla bir araya geldi.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı İdris Taş ve yönetim kurulu üyeleri, Medya Köprüsü Projesi kapsamında Kazakistan'ın başkenti Astana'da meslektaşlarıyla bir araya geldi.

AGC'den yapılan açıklamaya göre, Antalyalı gazeteciler, AGC ve Kazakistan Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı arasındaki kardeşlik protokolü kapsamında Medya Köprüsü Projesi ile Astana'da ziyaretlerde bulundu.

AGC heyeti, Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Naziya Zhoyamergen'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Büyükelçisi Mustafa Kapucu ile bir araya geldi. Ziyarette, Astana Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Mahmut Şevket Bayram da yer aldı.

Kazakistan'ın Antalya turizminde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Taş, Kapucu'ya Yörüklüğün simgelerinden "heybe" minyatürü hediye etti.

Kapucu da AGC'nin kurduğu kardeşlik köprüsünün Kazakistan ile Antalya arasındaki bağları güçlendireceğine inandığını ifade etti.

- Heyet, Kazak öğrencilere mini ders verdi

AGC heyeti, Kazakistan Devlet Kütüphanesi'nde Kazak gazetecilerle buluştu. Başkan Taş ve başkanvekili Işık Tunçel, Kazak meslektaşlarına "Yeni medya, etkili iletişim ve veri haberciliği" konusunda bilgi verdi.

Heyet ardından Avrasya Devlet Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Kairat Sak ve gazetecilik bölümü öğrencileri ile bir araya geldi. Öğrencilere mini bir ders veren Antalyalı gazeteciler, burada Türk basını ve gazetecilikle ilgili öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Antalyalı gazeteciler, Astana'da Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Yurttaşlar Fonu Başkanı Abzal Saparbekoğlu ile görüşerek ortak projeler üzerine konuştu.

Taş ve yönetim kurulu üyeleri, TRT Kazakistan Temsilcisi Mehmet Zahid Çalışkan'ı da ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Heyet son olarak Kazakistan Devlet Televizyon Kanalı RTRK Yönetim Kurulu Başkanı Lazzat Tanysbay'ı ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.