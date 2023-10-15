Antalya'da kaçak silah ticareti operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Antalya'nın Serik ilçesinde kaçak silah ticareti yapanlara yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde kaçak silah ticareti yapanlara yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il dışından getirilen ruhsatsız tabancaların piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelilerin bulunduğu aracı durdurarak arama yapan ekipler, 14 ruhsatsız tabanca, 15 şarjör, 6 tabanca fişeği ve 8 sentetik hap ele geçirdi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.