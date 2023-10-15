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        MHP Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi Çırpan son yolculuğuna uğurlandı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde evinde ölü bulunan MHP Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Çırpan'ın (64) cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 15:03 Güncelleme: 15.10.2023 - 15:15
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        MHP Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi Çırpan son yolculuğuna uğurlandı
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde evinde ölü bulunan MHP Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Çırpan'ın (64) cenazesi toprağa verildi.

        Çırpan'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından MHP Antalya İl Başkanlığının önüne getirildi. Burada dua okunması ve helallik alınmasının ardından Çırpan'ın yakınları taziyeleri kabul etti.

        Çırpan'ın cenazesi daha sonra Kurşunlu Mezarlığı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

        Cenaze törenine Çırpan'ın yakınlarının yanı sıra MHP Antalya milletvekilleri Abdurrahman Başkan ve Hilmi Durgun ile MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel'in de aralarında bulunduğu çok sayıda partili katıldı.

        Demircikara Mahallesi 1431 Sokak'taki apartmanın giriş katında yaşayan Çırpan'ın dün kapısı açık olan evinde hareketsiz yattığını gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, eve gelen sağlık ekibi Çırpan'ın yaşamını yitirdiğini belirlemişti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

        MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ve parti yöneticileriyle adli tıpa gelen İl Başkanı Onur Temel, Çırpan'ın başında darbe izi olduğunu ifade etmişti.

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