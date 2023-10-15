Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) ile Alanya Belediyesinin organizasyonunda düzenlenen 32. Alanya Triatlon Yarışları sona erdi.

Galip Dere Plajı'nda düzenlenen 32. Alanya Triatlonu kapsamında Junior Cup Alanya Yarışı ve 2023 Avrupa Triatlon Kupası yarışları gerçekleştirildi. 23 ülkeden 232 sporcunun katıldığı Avrupa Triatlon Kupası'nda sporcular 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşu etaplarını tamamladı.

Yarış sonunda elit kadınlar kategorisinde Almanya'dan Julia Bröcker 58 dakika 43 saniye ile birinci, İngiltere'den Tilly Anema 58 dakika 50 saniye ile ikinci, İsviçre'den Rebeca Beti de 59 dakikayla üçüncü oldu.

Elit erkekler kategorisinde ise ilk 3 sırayı Fransız sporcular aldı. Nathan Grayel, 52 dakika 26 saniyeyle birinciliği, salise farkıyla Louis Vitiello ikinciliği ve Antoine Duval da 52 dakika 29 saniyeyle üçüncülüğü elde etti.

Yarış sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri, Alanya Belediyesi ve federasyon yetkililerince verildi.

Törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya'da daha önce Dünya Kupası, Avrupa Kupası ve Paratriatlon Dünya Kupası organizasyonlarını gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Yücel, "Bugün de kazasız, belasız bir şekilde yarışımızı tamamladık. Her zaman her yerde gururla söylüyoruz Alanya sporun başkenti. 32. yılını tamamladığımız Alanya Triatlonu'nda, Avrupa Kupası yarışları gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Gelecek yıllarda çıtasını yükselterek dünya kupalarının olduğu triatlon yarışlarında görüşmek dileğiyle." dedi.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya da triatlon dendiğinde Türkiye'de ve dünyada Alanya'nın akla geldiğini belirtti. İlçede çok büyük organizasyonların yapıldığını anlatan Yalçınkaya, "Bu sene de Avrupa Kupası'nı gerçekleştirdik. Kazasız belasız çok güzel bir organizasyon oldu. Hava yarış için uygundu ve çok başarılı bir organizasyon geçirdik." diye konuştu.