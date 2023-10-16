Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da 2 kişinin öldüğü kavgayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli serbest bırakıldı

        Antalya'nın Serik ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 2'si jandarma 6 kişinin yaralandığı arazi anlaşmazlığı kavgasıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 10:44 Güncelleme: 16.10.2023 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da 2 kişinin öldüğü kavgayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli serbest bırakıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Serik ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 2'si jandarma 6 kişinin yaralandığı arazi anlaşmazlığı kavgasıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Zırlankaya Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Ahmet Yavuz ile eski eşi Şerife Bozkurt'un hayatını kaybetmesi ve 6 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Hastanede tedavisi süren şüpheli İ.Ş'nin taburcu edildikten sonra gözaltına alınacağı öğrenildi.

        Olayda yaralanan 2 jandarma personelinin de tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

        Serik ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki aile arasında 13 Ekim'de çıkan silahlı kavgada, Ahmet Yavuz ile eski eşi Şerife Bozkurt hayatını kaybetmiş, 2'si jandarma personeli 6 kişi yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ü taburcu edilmişti. Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Metrobüs durağında 'beyaz yol' sürprizi!
        Metrobüs durağında 'beyaz yol' sürprizi!
        Konut satışlarında düşüş
        Konut satışlarında düşüş
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        Olay anı kamerada! Kız arkadaşına laf atıp öldürdü!
        Olay anı kamerada! Kız arkadaşına laf atıp öldürdü!
        "Bu yaza damga vuracağız"
        "Bu yaza damga vuracağız"
        İzmir'de AVM'de 'omuz atma' cinayeti!
        İzmir'de AVM'de 'omuz atma' cinayeti!
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Avrupa’da mikroplastik içeren ürünlerin satışı yasaklandı: Yasak kararı neden alındı ve hangi ürünleri kapsıyor?
        Avrupa’da mikroplastik içeren ürünlerin satışı yasaklandı: Yasak kararı neden alındı ve hangi ürünleri kapsıyor?
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        İsrail-Lübnan sınırı ısındı!
        İsrail-Lübnan sınırı ısındı!
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        4600 günle kıdem tazminatı
        4600 günle kıdem tazminatı
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        Şartlı tahliyeyle çıktı! 2. cinayeti işledi!
        Şartlı tahliyeyle çıktı! 2. cinayeti işledi!
        Fatih Karagümrük Spor Kulübü Müdürü'nün katili yakalandı!
        Fatih Karagümrük Spor Kulübü Müdürü'nün katili yakalandı!
        "Dünyanın en mutlusu benim"
        "Dünyanın en mutlusu benim"
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        Gece boyu bombardıman! Binlerce Filistinli tahliye edildi
        Gece boyu bombardıman! Binlerce Filistinli tahliye edildi
        OSD'den yerli araç uyarısı!
        OSD'den yerli araç uyarısı!

        Benzer Haberler

        Antalya'da dalış turizmi yüz güldürmedi
        Antalya'da dalış turizmi yüz güldürmedi
        Robot 'Daki', klima pazarlıyor
        Robot 'Daki', klima pazarlıyor
        Alanya Triatlon Yarışları sona erdi
        Alanya Triatlon Yarışları sona erdi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        MHP Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi Çırpan son yolculuğuna uğurlandı
        MHP Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi Çırpan son yolculuğuna uğurlandı
        Antalya'da kaçak silah ticareti operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Antalya'da kaçak silah ticareti operasyonunda 3 şüpheli yakalandı