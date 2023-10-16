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        Alanya'da otomobilin çarptığı Ukraynalı kadın öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı Ukraynalı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 10:56 Güncelleme: 16.10.2023 - 11:23
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        Alanya'da otomobilin çarptığı Ukraynalı kadın öldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı Ukraynalı kadın hayatını kaybetti.

        M.B'nin kullandığı 07 HRZ 41 plakalı otomobil, Kestel Mahallesi D-400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Alina Moroz'a (33) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, Moroz'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Ukraynalı kadının cenazesi incelemenin ardından Alanya Belediyesinin morguna götürüldü.

        Otomobil sürücüsü M.B. gözaltına alındı.

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