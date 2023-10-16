Alanya'da otomobilin çarptığı Ukraynalı kadın öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı Ukraynalı kadın hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı Ukraynalı kadın hayatını kaybetti.
M.B'nin kullandığı 07 HRZ 41 plakalı otomobil, Kestel Mahallesi D-400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Alina Moroz'a (33) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Moroz'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ukraynalı kadının cenazesi incelemenin ardından Alanya Belediyesinin morguna götürüldü.
Otomobil sürücüsü M.B. gözaltına alındı.