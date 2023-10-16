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        Serik Yağlı Güreşleri'ni başpehlivan Yusuf Can Zeybek kazandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Serik Yağlı Güreşleri'ni Kırkpınar başpehlivanı Yusuf Can Zeybek kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 11:30 Güncelleme: 16.10.2023 - 11:32
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        Serik Yağlı Güreşleri'ni başpehlivan Yusuf Can Zeybek kazandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Serik Yağlı Güreşleri'ni Kırkpınar başpehlivanı Yusuf Can Zeybek kazandı.

        Serik Belediyesi tarafından Kadriye Güreş Meydanı'nda bu yıl ikincisi gerçekleştirilen güreşlere 71'i başpehlivan 1200 güreşçi katıldı.

        Finalde İsmail Koç'u yenen Yusuf Can Zeybek birinci oldu. Güreşlerde Kürşat Şevki Korkmaz ve Mustafa Batu da üçüncülüğü elde etti.

        Dereceye giren başpehlivanlara ödülleri AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve Güreş Ağası Veli Demir tarafından verildi.

        Yapılan ağalık ihalesini 1 milyon 770 bin liraya iş insanı Veli Demir geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kazandı. Demir, güreşlerde birinci olan başpehlivana 2023 model elektrikli otomobil hediye etti.

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